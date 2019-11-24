نائب عن سائرون: الاحزاب لن تمرر قانون الانتخابات الجديد

2019/11/24 | 22:30

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بغداد اليوم - بغداد

رأى النائب عن كتلة سائرون غايب العميري، الاحد 24 تشرين الثاني 2019، ان الانتخاب الفردي ذات الدوائر المتعددة هو الحل الأهم للازمة، فيما أشار الى أن "الأحزاب" لن تمرر قانون الانتخابات الجديد.

وقال العميري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "بمجرد ان يشرع قانون انتخابات منصف تعود الحياة لطبيعتها وكل شيء سيصحح، فاستقرار العراق وانتهاء الازمة مرهون بقانون انتخابات عادل ومنصف".

وأضاف، "نحن ككتلة سائرون نرى ان الانتخاب الفردي ذات الدوائر المتعددة هو الحل الأهم للازمة"، مشيرا الى أنه "اذا اقر قانون الانتخاباب 100% ودوائر متعددة سيتغير العراق بفترة قليلة، كما أن هذا القانون سيقلل من تمثيل الاحزاب في البرلمان".

وأكد العميري، "انا على يقين أن الأحزاب لن تمرر قانون انتخابات عادل ومنصف"، منوها الى أن "هذه الاحزاب فشلت في ادارة البلد على مدار السنوات الطويلة، حتى انها صار بينها انشقاقات كثيرة لمجرد الاختلاف على رئاسة القائمة".

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب نشرت، السبت (23 تشرين الثاني 2019) نص مشروع قانون الانتخابات الجديد.

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وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019) على قانون الانتخابات الموحدة المقدم من رئاسة الجمهورية فيما احاله إلى مجلس النواب.

بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن تحالف القوى العراقية، فيصل العيساوي، الأحد (24 تشرين الثاني 2019) ان تحالفه لن يقبل بصيغة منح المستقلين 50% من المقاعد بقانون الانتخابات فيما كشف عن معلومات تخص التعديل الوزاري المرتقب واستجواب وزراء بالحكومة.

بغداد اليوم- بغداد

اعتبر النائب عن محافظة الانبار عضو تحالف القوى، فيصل العيساوي، الاحد 24 تشرين الثاني 2019، ان تغيير الحكومة الحالية برئاسة عادل عبدالمهدي هو ’’قفز على المطالب’’، مشيرا الى وجوب احداث تغيير اكبر من خل

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر أمني في محافظة ديالى، الأحد (24 تشرين الثاني، 2019) أن قوة من الجيش تتعقب أهداف منتخبة جنوب المحافظة متورطة بتفجير الخوالص.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية من الجيش بدأت بعملية تعقب

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