المكتب السياسي لتيار الحكمة: سنصوت لقانون انتخابي يدعم الترشيح الفردي الكلي وفق أعلى الأصوات{موسع}

2019/11/24 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني المعارض، موقفه الرسمي من التصويت على قانون الانتخابات المعدل.

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