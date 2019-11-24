انتخاب الجبوري محافظا لنينوى والمرعيد يتمسك بالمنصب

2019/11/24 | 22:40

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بغداد / الصباح الموصل / شروق ماهر

أكدَ محافظ نينوى منصور المرعيد ان قرار مجلس المحافظة المنحل بقرار برلماني، المتمثل بانتخاب محافظ جديد خلفاً له غير قانوني، مبيناً انه ما زال يمارس عمله كمحافظ ولن يتخلى عن المنصب الا بمرسوم جمهوري، في حين انتخب مجلس المحافظة «المنحل» بقرار برلماني نجم الجبوري محافظاً جديداً بعد التصويت على إقالة المرعيد الأسبوع الماضي.

وذكر المرعيد، في تصريح صحافي، ان “قرار مجلس المحافظة المنحل، والمتمثل بانتخاب محافظ جديد، لا نعترف به، بما في ذلك جلسة التصويت على اختيار احد المرشحين لمنصب المحافظ، كونها تفتقر الى السند القانوني وما زلت امارس مهامي كمحافظ».

واشار المرعيد، الى “تقديمه طعنا الى القضاء للبت في شرعية مزاولة مجلس المحافظة مهام عمله واصفا الامر بالمخالفة القانونية”، مؤكداً انه “لن يتخلى عن مهام عمله الا بمرسوم جمهوري مثلما كلف بذلك من خلال مرسوم جمهوري سابق” .

في غضون ذلك، انتخب مجلس محافظة نينوى، أمس الأحد، قائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن المتقاعد نجم الجبوري محافظاً لنينوى.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، لـ”الصباح”: إن “مجلس نينوى اختار الجبوري محافظاً لنينوى خلفاً للمرعيد، بأغلبية تصويت 23 عضواً من أصل 39”.

واوضح، ان “المرعيد اعلن رفضه قرار مجلس المحافظة الذي وصفه بالمنحل باختيار الجبوري بديلا عنه”، مبيناً أن “القوات الأمنية عرقلت دخول الأعضاء إلى مبنى مجلس المحافظة لبعض الوقت، بأمر من المرعيد”.

من جانبه، بين القانوني في مبنى محافظة نينوى سليم حسن، ان “مجلس محافظة نينوى تسلم خمسة طلبات للترشح لمنصب محافظ نينوى، بعد التصويت على إقالة المرعيد الأسبوع الماضي”.

الى ذلك، اكد قائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن المتقاعد نجم الجبوري، انني ساعمل على توفير فرص عمل للعاطلين وسامضي بمحافظة نينوى الى واقع افضل.



وذكر الجبوري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مجلس محافظة نينوى، وحضرته «الصباح»، ان «لنينوى خاصية في تقديم ودعم كل ما تحتاج اليه هذه المحافظة عامة ومدينة الموصل خاصة ونحن قد قدمنا لمدينة الموصل الامن والامان والخدمات بجميع وسائلها مع اولى ساعات انطلاق التحرير وشاركنا اهلينا معاناتهم وحياتهم من خلال قيادة عمليات نينوى». واوضح “ساعمل على توفير فرص عمل للعاطلين وسامضي بمحافظة نينوى الى واقع افضل بعيدا عن المفسدين”، مبينا ان”مشاريع نينوى التي ما زالت قيد الانجاز سيتم انجازها بالكامل مع دخول العام 2020 بمشاركة الجهود الهندسية والفنية والاخوة مدراء الدوائر لتحويل مدينة الموصل لحياة افضل”.

على صعيد اخر، اطلعت وزيرة التربية سهى خليل، خلال زيارتها الى محافظة نينوى، على سير العملية التربوية داخل مدينة الموصل لسد النقص الحاصل في الملاكات التدريسية، مؤكدة على تقليص عطلة نصف السنة والاستمرار بالدوام الرسمي.

وقال مدير تربية نينوى وكالة خالد شاهين، لـ”الصباح”: ان”وزيرة التربية اجرت جولة مع بعض التربويين من مديرية التربية للاطلاع على بعض المدارس التى تم افتتاحها مؤخرا في مدينة الموصل وتحديدا الموصل القديمة من اجل سد احتياجات النقص الحاصل في الهيئة التدريسية او المواد اللوجستية داخل تربية نينوى «.

وتابع شاهين، ان “خليل اكدت تقليص عطلة نصف السنة للعام 2019 ـ2020 واستمرار الدوام الرسمي في عموم مدارس محافظة نينوى ومدينة الموصل خاصة بعد التسوية وسد النقص الحالي للتدريسين في عموم مدارس نينوى “.

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