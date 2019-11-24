تحصينات أمنية على طول الشريط الحدودي مع سوريا

2019/11/24 | 22:40

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بغداد / الصباح

باشرت قوات شرطة الحدود بإقامة تحصينات أمنية على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لمنع عمليات التهريب أو تسلل الإرهابيين، في وقت نفذت فيه طائراتF_16 العراقية ضربة جوية لأحد أوكار عصابات “داعش” الإرهابية في محافظة صلاح الدين.



وأفاد مصدر ميداني، بأن “قيادة قوات شرطة الحدود شرعت بإقامة تحصينات أمنية على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في محافظتي نينوى والانبار لمنع عمليات التهريب أو تسلل الإرهابيين”.

من جانب آخر، ذكر بيان لخلية الإعلام الامني أن “طائرات F-16 العراقية وجهت ضربة جوية أسفرت عن تدمير وكر لعصابات داعش في صلاح الدين”، مشيرة الى أن “الضربة أسفرت عن قتل من بداخله من عناصر إرهابية”.

إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، تدمير وكر لعصابات “داعش” الإرهابية يضم أحزمة ناسفة وعبوات، في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للمديرية تلقته “الصباح”، ان “مفارزها في الفرقة السابعة وبالتعاون مع لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة وقسم الاستخبارات في القيادة داهمت وكراً لعصابات داعش الإرهابية في منطقة شمال طريق - بيجي حديثة بالأنبار”.

وأضاف، انه تم العثور بداخل الوكر على حزامين ناسفين وثلاث عبوات لاصقة ودراجتين ناريتين وأدوية وزي للدواعش، كما قامت القوة بحرق عجلة نوع بيكب يستخدمها الدواعش للتنقل وإدامة الدعم اللوجستي”، موضحاً أن “مفارز هندسة القيادة تكفلت بحرق وتدمير الوكر والمواد موقعياً”.

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