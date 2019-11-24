فيديو من ذ قار يكشف الجهة التي أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين

2019/11/24 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لأحد المتظاهرين وهو يتحدث مع عنصر من قوات الرد السريع بالمحافظة.وبحسب الفيديو، فأن” قوات فض الشغب هي من اطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في المحافظة وليس قوات الرد السريع، وأن الأخيرة ايضا تم استهدافها بالغاز المسيل للدموع من قبل فض الشغب.وشهدت محافظة ذ قار ليل السبت […]

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