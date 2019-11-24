بالفيديو... الجبوري يكشف عن رسائل ضغط أميركية على العراق

2019/11/24 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) ‏24‏/11‏/2019 – كشف رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري أن الولايات المتحدة وجهت قبل سنوات رسائل صريحة للعراق، تدعوه ضمن إطار ال...

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