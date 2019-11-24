ذي قار ..المتظاهرون يمهلون قائد الشرطة ” 48 ساعة “لمغادرة المحافظة‎

2019/11/24 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / ذي قارأمهل محتجون وعشائر ذوي قتلى تظاهرات محافظة ذي قار ، الأحد، قائد الشرطة ، اللواء محمد القريشي 48 ساعة لمغادرة المحافظة وترك منصبه.

جاء ذلك وفق ما أفاد به الشيخ حميد الناصري أحد شيوخ عشائر الزركان‎، إحدى عشائر المنطقة في تصريح العامي تابعته “كلكامش برس ” .

وأفاد “الناصري” بأن متظاهرين وشيوخ قبائل أبلغوا الضباط الذي يقومون بحماية الاحتجاجات وسط مدينة الناصرية بأنهم حددوا مهملة لقائد شرطة المحافظة المعين حديثاً (الثلاثاء الماضي) اللواء الركن محمد القريشي 48 ساعة لمغادرة المحافظة وترك منصبه”.

وكانت قيادة الشرطة طالبت في بيان، أهالي المحافظة بـ “الابتعاد عن الإضراب القسري وإشعال الحرائق وقطع الطرق العامة والجسور لما لها من ضرر يتسبب بإيقاف مصالح الكادحين وقطع أرزاقهم”.

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