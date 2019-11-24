النائب قصي عباس يشكك بقانونية إقالة المرعيد وتنصيب الجبوري

2019/11/24 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعرب النائب عن محافظة نينوى قصي عباس، عن اعتقاده بعدم قانونية تنصيب نجم الجبوري محافظا لنينوى.

وأكد عباس في تصريح، ان قراري مجلس المحافظة بإقالة منصور المرعيد، وتنصيب الجبوري غير قانونيين، بسبب عدم صدور قرار من المحكمة الاتحادية، بشأن الطعن المقدم من قبل المجلس، حول قانونية قرار مجلس النواب القاضي بحل مجالس المحافظات، لافتا الى ان الإجراء الأخير سيكون له آثار سلبية، على الأوضاع الأمنية والإدارية والخدمية في المحافظة.

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