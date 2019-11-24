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سائرون تدعو المتظاهرين للحفاظ على سلمية تظاهرات الناصرية وعزل المسيئين


سائرون تدعو المتظاهرين للحفاظ على سلمية تظاهرات الناصرية وعزل المسيئين
2019/11/24 | 22:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سائرون تدعو المتظاهرين للحفاظ على سلمية تظاهرات الناصرية وعزل المسيئين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 22:57.

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