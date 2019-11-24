شرطة كربلاء تعثر على رمانة هجومية جاهزة للانفجار مع 7 قناني حارقة

2019/11/24 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء المقدسة

عثرت مفارز شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الاحد، على رمانة يدوية هجوميه جاهزة للأنفجار مع سبعة قناني حارقة في احدى ازقة

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