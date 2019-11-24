العهد نيوز تنشر وثيقة هيئة الاعلام والاتصالات الخاصة باغلاق وانذار عدد من القنوات والمحطات الاذاعية

2019/11/24 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشفت وثيقة صادرة عن هيئة الاعلام والاتصالات بتاريخ 21/11/2019 ، انه تقرر اغلاق مكاتب القنوات كل من الشرقية ودجلة والعربية الحدث والفلوجة

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