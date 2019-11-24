بالصور.. ممثلة الامم المتحدة تزور مستشفى الكندي في بغداد

2019/11/24 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

زارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، جرحى التظاهرات في مستشفى الكندي ببغداد.

وذكر بيان لبعثة يونامي، وتلقته "الغد برس".



ان "بلاسخارت تحدثت مع المتظاهرين الذين أكدوا العزم على تحقيق الحرية والكرامة".

وقالت الممثلة الأممية، "أعظم الاحترام للموظفين الطبيين الذين يعملون بلا كلل في ظل الظروف الصعبة".

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