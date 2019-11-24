شرطة كربلاء تعثر على رمانة هجومية جاهزة للأنفجار في حي البلدية

2019/11/24 | 23:01

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بغداد اليوم - بغداد

عثرن مفارز شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، الاحد، على رمانة يدوية هجوميه جاهزة للأنفجار مع 7 قناني حارقة في احدى ازقة حي البلدية وسط المدينة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان، إن "احدى مفارزها الأمنية عثرت على رمانة هجومية جاهزة للتفجير اضافة الى 7 قناني حارقه مع معداتها اثناء تفتيش أفرع حي البلدية"، مبينة ان "هذا العمل الارهابي الذي تود بعض العناصر المندسة من خلاله ازهاق الارواح الآمنة للقوات الامنيه والتي سترد بيد من حديد فيما اذا لا سامح الله قد وقع مثل هذا الفعل الجبان".

ودعت المواطنين والمتظاهرين السلميين الى "التعاون مع القوات الأمنية للأبلاغ عن المندسين وعن هكذا حالات من شأنها تعكير صفو الأجواء الآمنة للمحافظة"، مؤكدة ان "الاجهزة الامنية تعمل بشكل متواصل وبالتعاون مع المواطنين واللجان الشعبية التنسيقية للمظاهرات السلمية بغية توفير الامن والامان لمدينتنا المقدسة والمتظاهرين السلميين لابعاد جميع المندسين والمخربين عنهم".

بغداد اليوم- ديالى

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وقال الجبوري، لـ(بغداد اليوم)، ان "تنظيم داعش شن هجوماً على نقطة مرابطة للجيش في اطراف قرية الاصلاح في ر

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أفاد مصدر في شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء (24 تشرين الثاني، 2019) بمقتل وإصابة 3 أشخاص بينهم ضابط في الجيش العراقي جراء هجوم شنه تنظيم داعش واستهدف نقطة أمنية شمال شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عناصر من تن

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