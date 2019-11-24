2019/11/24 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداعلن عبد الكريم خلف ،المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ، تجريد جميع القوات في محيط التظاهرات من السلاح.

وقال خلف في تصريح، تابعته “كلكامش برس ” ” تم منع إستخدام القنابل الدخانية لمدة ستة أيام مشيرا الى ان القوات الامنية لديها اسماء الذين يعتدون على القوات الامنية” .

واوضح ان “ساحة التحرير مؤمنة بشكل كامل من قبل قوات الامنية ومداخلها ال ١٢”.

واشار الى ان “عدد الحرائق في شارع الرشيد ومنطقة السنك وصل الى ١٦٤ حريقا بعمارة ومحال تجارية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلف : جردنا القوات المحيطة بساحات التظاهرات من السلاح) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلف : جردنا القوات المحيطة بساحات التظاهرات من السلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).