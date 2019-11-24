330 مليار دولار هربت من البلاد بين 2006 و2014 بحجة استيراد البضائع

2019/11/24 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمتلك 330 وثيقة تخصها..النائب علي حمه صالح لـ”الصباح الجديد”: السليمانية ـ عباس كاريزي: اعلن نائب في برلمان كردستان عن امتلاكه وثائق وادلة تثبت تهريب 330 مليار دولار من اموال العراق الى الخارج عبر بنوك في العراق واقليم كردستان.واضاف رئيس كتلة حركة التغيير في برلمان كردستان علي حمه صالح في تصريح للصباح الجديد، انه ...

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