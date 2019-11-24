2019/11/24 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلافاً لما اعلنته الحكومة بأنها إرهابية..بغداد – الصباح الجديد: قررت محكمة التمييز الاتحادية، أمس الاحد، اعتبار الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من قبل بعض المحسوبين على المتظاهرين لا تشكل جرائم إرهابية، مبينة انها تنظر لها بحسب قانون العقوبات النافذ.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “الهيئة الجزائية في محكمة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (” التمييز الاتحادية” تعد مخالفات المحسوبين على المتظاهرين جرائم عادية وحقوق الانسان ترحب بالقرار) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (” التمييز الاتحادية” تعد مخالفات المحسوبين على المتظاهرين جرائم عادية وحقوق الانسان ترحب بالقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).