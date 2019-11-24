إئتلاف النصر: العد التنازلي ماضٍ نحو إقالة الحكومة ولا تراجع عن استجوابها

2019/11/24 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: أكد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، أمس الأحد ان العد التنازلي ماضِ نحو اقالة حكومة عادل عبد المهدي.وقالت المتحدث باسم الائتلاف آيات مظفر نوري، في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الوثيقة التي وقعت منذ اسبوع تقريباً، والتي تحتوي على شرط اقالة الحكومة قد احرجت الحكومة من جهة والكتل الموالية ...

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