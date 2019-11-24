2019/11/24 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتصالات تعلن عن توفر درجات شاغرة للتعيين على الملاك الدائم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 23:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تعلن عن توفر درجات شاغرة للتعيين على الملاك الدائم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تعلن عن توفر درجات شاغرة للتعيين على الملاك الدائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).