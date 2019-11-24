تشغيل إنارة ملعب الحبيبية بواسطة الخلايا الشمسية

2019/11/24 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهد ملعب الحبيبية في العاصمة بغداد، اليوم الاحد، تشغيل الانارة الخاصة بالملعب بواسطة الخلايا الشمسية وهي تقنية جديدة يتم تطبيقها لأول مرة في هذا الصرح الرياضي الذي تسعى وزارة الشباب والرياضة الى افتتاحه خلال المدة المقبلة.

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