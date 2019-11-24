بالفيديو.. لاعبو المنتخب الوطني يؤكدون جاهزيتهم التامة لمواجهة بطل آسيا

2019/11/24 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد كابتن المنتخب الوطني، احمد إبراهيم، استعداد رفاقه لمواجهة بطل اسيا المنتخب القطري ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لنهائيات بطولة خليجي 24 والتي تنطلق مساء الثلاثاء المقبل بالدوحة.

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