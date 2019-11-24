فاضل عباس البدراوي - الموقف الامريكي من الانتفاضة العراقية

2019/11/24 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاضل_عباس_البدراوي في خضم الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ أكثر من ستة اسابيع، سؤال يطرح نفسه عن موقف الولايات المتحدة مما يجري على الساحة العراقية من حدث جسيم بدأ يهدد السلطة الحاكمة، التي تفاجأت بهذا الزخم الجماهيري الذي انتفض عليها على حين غرة، إذ أن هذه الانتفاضة تختلف عن سابقاتها بامتدادها إلى كافة المحافظات الجنوبية والوسطى، إضافة مركزها العاصمة بغداد، وروح التحدي والمطاولة التي اتسم بها شباب الانتفاضة وهذا الد......

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