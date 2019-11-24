عاجل: مقتل 3 جنود من الجيش العراقي ومدني في هجوم جديد لمسلحي داعش

2019/11/24 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق شن مسلحون تابعون لتنظيم “داعش” المتشدد، مساء اليوم الأحد، هجوماً على نقطة للجيش العراقي في ناحية #جلولاء التابعة لقضاء خانقين (المتنازع عليه) في محافظة #ديالى، مما أسفر […]

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