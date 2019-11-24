وكالات : حصيلة “صادمة ” لقتلى الاحتجاجات في العراق خلال 24 ساعة  

2019/11/24 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادقُتل 13 وجرح العشرات من المتظاهرين في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذلك حسب ما افادت وكالات اخبارية دولية .

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن مسؤولين أن “13 متظاهر قتل في الجنوب في الساعات الـ24 الماضية”، مع تصاعد لافت في قمع الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو شهرين.

الجنوب يشتعل

ويوم الأحد، سقط قتلى بصدامات وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين في”أم قصر” بمحافظة البصرة، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، التي طالبت الحكومة العراقية بالتدخل الفوري “لوقف استخدام العنف المفرط”.

واستخدمت القوات الأمنية الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا إغلاق مدخل ميناء أم قصر، الذي يعد أكبر ميناء يستقبل العراق من خلاله السلع والمواد الأساسية المستوردة.

كما سقط قتلى من المحتجين أيضاً إثر مواجهات مع القوى الأمنية قرب جسري الزيتون والنصر في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بجنوبي العراق، في وقت متأخر من ليل السبت.

وكان المتظاهرون قد تجمعوا قرب ثلاثة جسور رئيسية في مدينة الناصرية، وقطعوا الطريق المؤدي إلى شركة نفط ذي قار، فيما ذكرت وكالة “الأناضول” أن محتجين أضرموا النيران في مبنى محافظة المدينة جنوبي البلاد.

ماذا عن بغداد؟

وفي العاصمة بغداد استمرت التجمعات والاعتصامات في ساحة التحرير، كما واصل المحتجون التجمع قرب ثلاثة جسور رئيسية مقطوعة وسط بغداد هي: الجمهورية والسنك والأحرار.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية إن المظاهرات التي شهدتها بغداد خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة 107 آخرين، بينهم 37 من أفراد القوات الأمنية.

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