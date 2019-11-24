على اثر “تكتك” بغداد.. النجف تصدر العدد الأول من جريدة “اعتصامات”

2019/11/24 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الخامس من الشهر الجاري اصدر متظاهرو ساحة التحرير عددهم الأول من جريدة “تكتك”، لتغطية المظاهرات والفعاليات والنشاطات الخاصة بساحة التحرير وسط بغداد وعموم المحافظات.وجاءت تسمية الصحيفة تيمناً بسوَّاق عربة التوك توك الشباب الذين كان لهم الدور الأبرز في إسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفيات القريبة، إلى جانب قيامهم بنقل المؤن ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات […]

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