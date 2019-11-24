القوات الامنية تتصدى لهجوم ارهابي لعصابات داعش في ديالى

2019/11/24 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

تصدت قوة من الجيش العراقي ضمن الفرقة الخامسة، اليوم الاحد، لهجوم ارهابي نفذته فلول داعش على قرية الإصلاح في ديالى.

وقال مصدر امني،

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