الرئيس التونسي: مواجهة من يتربص بأمن تونس لا تخضع للاجتهاد

2019/11/24 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الرابعة للهجوم الارهابي على حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، إن "مواجهة من يتربص بتونس

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