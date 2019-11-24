شاهد.. متظاهرو ذي قار يغلقون جسر الزيتون بالحواجز ويفصلون جانبي الناصرية

2019/11/24 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلق متظاهرون في مدينة الناصرية، مساء الاحد، جسر الزيتون وسط المدينة وسط توتر امني بين القوات الامنية والمتظاهرين.واندلع في وقت سابق حريق داخل المبنى الجديد لديوان محافظة ذي قار، وهو بناء قيد الانشاء.

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