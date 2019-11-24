2019/11/24 | 23:31

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استهداف منزل قيادي في سرايا السلام بعبوة ناسفة جنوبي ذي قار

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استهداف منزل قيادي في سرايا السلام بعبوة ناسفة جنوبي ذي قار

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