قوة من النزاهة تلقي القبض على النائب عن واسط محمود ملا طلال

2019/11/24 | 23:32

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رأى النائب عن كتلة سائرون غايب العميري، الاحد 24 تشرين الثاني 2019، ان الانتخاب الفردي ذات الدوائر المتعددة هو الحل الأهم للازمة، فيما أشار الى أن "الأحزاب" لن تمرر قانون الانتخابات الجديد.

وقال الع

بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن تحالف القوى العراقية، فيصل العيساوي، الأحد (24 تشرين الثاني 2019) ان تحالفه لن يقبل بصيغة منح المستقلين 50% من المقاعد بقانون الانتخابات فيما كشف عن معلومات تخص التعديل الوزاري المرتقب واستجواب وزراء بالحكومة.

بغداد اليوم- بغداد

اعتبر النائب عن محافظة الانبار عضو تحالف القوى، فيصل العيساوي، الاحد 24 تشرين الثاني 2019، ان تغيير الحكومة الحالية برئاسة عادل عبدالمهدي هو ’’قفز على المطالب’’، مشيرا الى وجوب احداث تغيير اكبر من خل

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