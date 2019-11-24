2019/11/24 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار عبوة صوتية في سوق الشيوخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 23:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة صوتية في سوق الشيوخ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة صوتية في سوق الشيوخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).