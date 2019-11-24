تجمع مؤسسات بغداد يحذر البرلمان في حال الاخفاق بتشريع قانوني الانتخابات ومفوضيتها

2019/11/24 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حذر تجمع مؤسسات بغداد الثقافية، اليوم الاحد، مجلس النواب في حال أخفق بتشريع قانوني الانتخابات والمفوضية.

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