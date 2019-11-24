اعتقال النائب محمود ملا طلال في الجاردية ببغداد

2019/11/24 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداعلن مصدر امني عن قيام قوة تابعة لهيئة النزاهة باعتقال النائب محمود ملا طلال الذي كان يشغل محافظ واسط سابقا في منطقة الجادرية دون ذكر الاسباب.

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