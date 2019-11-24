اركان، كاكائي يحوّل بقايا الخراب إلى إبتسامة وسلام

2019/11/24 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- – من السهل جدّا أن نكره، والكره شعور طبيعي، لكن أن تحب الآخر الذي يختلف عنك هنا تكمن التضحية والثقافة الإجتماعية للشخص، الحبّ بكافة تفاصيله يولد الإستقرار في المجتمعات.إعداد – جميل الجميل أركان كريم جشني، ناشط مدنيّ وصانع سلام ينتمي إلى المكون الكاكائي، تولّد في عام 1993 في محافظة نينوى، قضاء الحمدانية …

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