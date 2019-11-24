بدعم USAID ومبادرة نادية، منظمة الشباب تعيد مدرسة الوردية جديدة

2019/11/24 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين هجوم عناصر تنظيم داعش الارهابي على مدينة شنگال في صيف عام 2014، ادى إلى تدمير اغلب البنايات الحكومية في المنطقة ومنها المدارس وهذا ما اثر بشكل سلبي كبير على المستوى التعليمي بعد عودة عدد من نازحي القضاء.بهدف تنشيط العملية التربوية في المنطقة، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID …

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