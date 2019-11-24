توجه نيابي لمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات

2019/11/24 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح مهند عبد الوهاب

يعتزم مجلس النواب استبعاد مزدوجي الجنسية من حق الترشح في قانون الانتخابات الجديد، بينما يرى نواب أن تقليل عدد أعضاء مجلس النواب يبعث برسالة إيجابية إلى الشعب ويسهم بتلبية جزء من مطالب المتظاهرين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي تلقته “الصباح”، ان “الكعبي ترأس اجتماعاً للجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروعي قانون انتخابات مجلس النواب وقانون الهيئة المستقلة العليا للانتخابات تمهيداً لإقرارهما خلال الجلسات القليلة المقبلة”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع ناقش عدة بنود جوهرية في مشروعي قانون الانتخابات وقانون المفوضية، حيث تقرر اضافة بعض البنود التي وجدتها اللجنة مهمة من بينها استبعاد مزدوجي الجنسية من حق الترشح للانتخابات وايضا استبعاد عدد كبير من المكلفين بمهام سيادية وتنفيذية من حق الترشح ايضا، فضلا عن تخفيض عدد اعضاء المجلس الى 242 مقعدا توزع على المحافظات مع اضافة 9 مقاعد كوتا المكونات”.

إلى ذلك، أكد نواب أن تقليل عدد أعضاء مجلس النواب لن يكون عقبة في قانون الانتخابات الجديد كونه لا يؤثر في العملية التشريعية وإنما يقلل من الإنفاق ويبعث برسالة ايجابية للشعب.

وقالت النائبة عن اللجنة القانونية الماس كمال: إن “النائب في البرلمان يمثل 100 ألف نسمة من عدد المواطنين الموجودين في المحافظة ويحدد عدد الناخبين على أساس نسبة المشاركة في الانتخابات وتحدد المفوضية نسبة الناخبين والمشاركة في الانتخابات، وعلى هذا الأساس تكون للمحافظات نسب ثابتة سواء في انتخابات مجالس المحافظات أو البرلمان”.



من جانبه، نفى النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم همزة، وضع أي “فيتو” كردي بشأن التعديلات الدستورية المرتقبة.

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