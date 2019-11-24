مجلس الوزراء يقرر بيع الأراضي للمتجاوزين

2019/11/24 | 23:44

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بغداد/ الصباح

قررَ مجلس الوزراء تمليك الأراضي للمتجاوزين خارج حدود التصاميم الأساس للمدن مقابل بدل مالي يقدر عن طريق لجنة مؤلفة بموجب قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.

وذكر بيان للامانة العامة للمجلس تلقته”الصباح” ان” القرار ينص على استيفاء مبلغ مقداره 5 بالمئة من بدل القطعة، ويقسط الباقي لمدة 20 سنة، وفي حال تأخر التسديد فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخول أياً منهما ان يقر اما قبول تسديد القسط او الأقساط المتأخرة مع تحميل القسط او الأقساط المتأخرة مع الفائدة المنصوص عليها في قانون بيع وايجار أموال الدولة”.

واضاف البيان انه “في حال تعذر على المستفيد دفع الأقساط المتأخرة يباع العقار نقدا وفقا لاحكام القانون المذكور، اذا لم يكن مسجلا باسم المالك، وان كان مسجلا باسمه يباع وفقا لاحكام قانون التسجيل العقاري باعتباره محجوزا”.

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