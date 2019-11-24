اليوم.. وفد كردي يزور بغداد للتفاهم بشأن الموازنة

2019/11/24 | 23:44

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بغداد / الصباح

منَ المؤمل أن يزور بغداد اليوم الاثنين وفد من حكومة اقليم كردستان لاستكمال المباحثات بشأن الموازنة الاتحادية للعام 2020.

واوضح ممثل حكومة إقليم كردستان في العاصمة بغداد فارس عيسى في تصريح صحفي أن “وفد حكومة الإقليم سيتوجه اليوم إلى بغداد لاستكمال المباحثات مع وزير المالية ثامر الغضبان بشأن الموازنة الاتحادية للعام 2020”، مؤكداً أن “من المقرر في ختام المباحثات أن يجري التوقيع على اتفاق بصدد الموازنة الاتحادية للعام 2020”.

وكان وفد كردستان قد أجرى أمس الأول السبت لقاءات مع المسؤولين في بغداد، ثم عاد أدراجه إلى أربيل، حيث عقد اجتماعاً مع رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني.

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