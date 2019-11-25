قوة أمنية تعتقل عضوا في البرلمان العراقي

2019/11/25 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أقدمت قوة أمنية مساء اليوم الأحد.على اعتقال عضو في البرلمان العراقي.وأبلغ مصدر مطلع شفق نيوز أن قوة تابعة لهيئة النزاهة اعتقلت النائب محمود ملا طلال في منطقة الجادرية في العصمة بغداد.ولم تعرف بعد اسباب الاعتقال.وملا طلال نائب عن كتلة الحكمة

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