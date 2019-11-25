خلف: ضبط تمويل اجنبي وعربي لجماعات داخل التظاهرات هدفها الاعتداء على القوات الامنية

2019/11/25 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، اليوم السبت، ضبط تمويل اجنبي وعربي هائل للتظاهرات.

وقال خلف في تصريح

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