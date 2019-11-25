وثائق سرية تكشف لأول مرة عن قيام اردوغان بالتخلص ممن يحمل رتبة

2019/11/25 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اظهرت وثائق رسمية سرية، نشرها موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، عن قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته بـ"طرد" معظم الضباط الكبار الذي

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