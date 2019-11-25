وفد رياضي عراقي الى قطر لدعم استضافة العراق خليجي 25

2019/11/25 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلنت وزرة الشباب والرياضة، امس الاحد، أن "وفداً حكومياً ورياضياً أولمبياً وإعلامياً سيتوجه الى دولة قطر في سعي من وزارة الشباب والرياضة

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