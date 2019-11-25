نجاة المدير السابق لماء الجانب الايمن في الموصل، المهندس

2019/11/25 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الموصل

نجا مدير ماء الجانب الايمن لمدينة الموصل، المهندس احمد العبيدي، من محاولة اغتيال مساء امس الاحد، بمنطقة الغابات.

وقال مراسل "العهد نيوز"، انه

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