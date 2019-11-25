قوة من النزاهة تعتقل مديرين عامين في وزارة العدل

2019/11/25 | 00:34

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، الاحد 24 تشرين الثاني 2019، بان قوة من النزاهة القت القبض على النائب عن واسط محمود ملا طلال وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة من هيأة النزاهة القت القبض على النائب عن واسط محمود مل

بغداد اليوم - بغداد

رأى النائب عن كتلة سائرون غايب العميري، الاحد 24 تشرين الثاني 2019، ان الانتخاب الفردي ذات الدوائر المتعددة هو الحل الأهم للازمة، فيما أشار الى أن "الأحزاب" لن تمرر قانون الانتخابات الجديد.

وقال الع

بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن تحالف القوى العراقية، فيصل العيساوي، الأحد (24 تشرين الثاني 2019) ان تحالفه لن يقبل بصيغة منح المستقلين 50% من المقاعد بقانون الانتخابات فيما كشف عن معلومات تخص التعديل الوزاري المرتقب واستجواب وزراء بالحكومة.

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