بينها أربع عربية.. عشر دول تعاني خطر الإرهاب

2019/11/25 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لأول مرة منذ عام 2003، لم يعد العراق من أكثر الدول المتأثرة بالإرهاب، بحسب مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن "معهد الاقتصاديات والسلام".

وأظهر المؤشر أن عدد الوفيات بسبب الإرهاب في العراق، قد سقط بنسبة 75 في المئة بين عامي 2017 و2018.

لكن تحسن الوضع في العراق نسبيا، لم يساعده في الخروج من قائمة أكثر عشرة دول كانت عرضة لخطر الإرهاب في عام 2018، والتي ضمت ثلاث دول عربية أخرى، هي: سوريا والصومال واليمن.

وصنف المؤشر نحو 163 دولة، وفقا لتأثير الإرهاب عليها، سواء على مستوى عدد الهجمات والقتلى والإصابات والأضرار الناجمة عن الهجمات.

وكانت أقل دول عرضة للإرهاب هي: بيلاروسيا وغينيا بيساو وعمان وغامبيا، فيما كانت الأقل على الإطلاق كوريا الشمالية.

فيما يلي أكثر عشر دول عانت من خطر الإرهاب في عام 2018، كان من بينهم أربع دول عربية.

10- الكونغو الديمقراطية

شهدت دولة الكونغو الديمقراطية في عام 2018، نحو 135 عملية إرهابية أدت إلى مقتل نحو 410 أشخاص، وإصابة 145.



وذلك بسبب الهجمات التي شنتها جماعات كل من "القوات الديمقراطية المتحالفة"، والجبهة الديمقراطية لتحرير رواندا، وميليشيات "مايي مايي".

9- الفلبين

كانت حركة "جيش الشعب الجديد" هي السبب في سقوط نحو 36 بالمئة من ضحايا الإرهاب في الفلبين، حيث قتل نحو 297 شخصا خلال هجمات الحركة ضمن 424 حادثا.

كما ساهمت بعض الحركات الدينية المتطرفة مثل "حركة بانغسامورو للحرية الإسلامية"، بالإضافة إلى فرع لتنظيم داعش هناك، في سقوط نحو 12 شخصا.

8- اليمن

قتل نحو 301 شخص، وأصيب نحو 325 ضمن 227 حادث إرهابي في عام 2018، وبهذا ينخفض معدل الوفيات بالمقارنة مع عام 2015، الذي سجل نحو 1500 حالة وفاة على صلة بحوادث إرهابية.

وقد سقط معظم القتلى سبب العمليات الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثيين من جانب، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة من جانب آخر، وفقا للتقرير.

7- الهند

تشهد الهند تنوعا في مصادر الإرهاب مقارنة بأي دولة أخرى في القائمة، حيث شنت هجمات إرهابية من قبل جماعات دينية متطرفة وشيوعية وانفصالية، مثل الحزب الشيوعي الهندي وحزب "المجاهدين" وجيش الإسلام والانفصاليين السيخ.

وقد شهدت الهند نحو 748 حادثة، سقط فيها ما لا يقل عن 350 قتيلا، و540 جريحا في عام 2018.

6- الصومال

معظم الهجمات الإرهابية في الصومال خلال عام 2018 نفذها تنظيم الشباب بنسبة وصلت إلى 91 بالمئة من إجمالي الهجمات الإرهابية، بالإضافة إلى هجمات أخرى نفذتها جماعة جبهة شرق أفريقيا.

وقد قتل في الصومال خلال عام 2018، نحو 646 شخصا، وأصيب نحو 638 شخصا ضمن 286 عملية إرهابية.

5- باكستان

قتل في باكستان نحو 537 شخصا خلال عام 2018، فيما أصيب نحو ألف و16 شخصا في 366 عملية إرهابية، وقد نفذ القسم الأكبر من العمليات تنظيم ولاية خراسان المتفرع من تنظيم داعش الإرهابي، يليها حركة طالبان بباكستان.

4- سوريا

رغم هزيمته إلا أن تنظيم داعش كان المتسبب الأكبر في العمليات الإرهابية بسوريا خلال عام 2018.



وقد وصلت العمليات الإرهابية بشكل عام في سوريا خلال العام الماضي إلى 131 عملية، أدت إلى مقتل نحو 662 شخصا، وإصابة نحو 725 آخرين.

3- نيجيريا

شكل قتلى العمليات الإرهابية في نيجيريا نحو 13 بالمئة من إجمالي العمليات حول العالم، حيث ارتفعت نسبة الوفيات بمقدار 33 بالمئة في عام 2018 مقارنة مع عام 2017.



وقد وصل عدد القتلى بسبب العمليات الإرهابية في عام 2018 إلى 2040 شخصا، حيث أصيب نحو 772، ضمن 562 عملية إرهابية.

وقد تسببت جماعة بوكو حرام في سقوط النسبة الأكبر من تلك الوفيات، بجانب المجموعات المسلحة التي يغلب عليها عرقية "الفولاني".

2- العراق

شهد العراق تراجعا في نسبة العمليات الإرهابية، حيث حل في المركز الثاني في عام 2018، بعد أن كان في المركز الأول على القائمة في عام 2017.

وقد وصلت نسبة الوفيات بسبب العمليات الإرهابية إلى 1504 شخصا، فيما وصلت الإصابات إلى 1723 ضمن 1131 عملية إرهابية نفذت عام 2018، وقد نفذ تنظيم داعش القسم الأكبر من هذه العمليات.

1- أفغانستان

تدهور الوضع في أفغانستان خلال عام 2018، حيث تم تسجيل نحو 1443 عملا إرهابيا، أدت إلى مقتل نحو 7379 شخصا، وأصيب 6514 غيرهم، ما جعلها أسوأ البلاد على مؤشر الإرهاب العالمي.

وقد شهدت أفغانستان العام الماضي 16 عملية إرهابية تعد الأسوأ من بين أبرز عشرين عملية وقعت حول العالم.



وقد نفذت طالبان وتنظيم خرسان المتفرع من تنظيم داعش، القاسم الأكبر من هذه العمليات.

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