بالترشح الفردي لدوائر متعددة .. الحكمة يتبنى قانوناً جديداً للانتخابات

2019/11/25 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداعلن المتحدث بإسم تيار الحكمة نوفل أبو رغيف، الاحد، تبني التيار قانونا جديداً للانتخابات.

وقال أبو رغيف في تغريدة على حسابه في تويتر: “انطلاقا من طبيعة الظروف والتداعيات التي يشهدها عراقنا العزيز فإن موقفنا في الحكمة يتبنى ويؤيد ويدعم قانوناً جديداً للانتخابات يقوم على الترشح الفردي لدوائر متعددة للمحافظة الواحدة، يفوز فيه الحاصلون على أعلى الأصوات.

واضاف ان “على كتلة الحكمة النيابية اتخاذ الخطوات المطلوبة لتفعيل ذلك”.

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