2019/11/25 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في زيارة لها إلى مستشفى الكندي ببغداد، قالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت إنها تبادلت أطراف الحديث المؤثر مع المتظاهرين السلميين الجرحى.

وفي تغريدة لها على تويتر وصفت المتظاهرين “بأنهم العازمون على تحقيق الحرية والكرامة.

كما وأثنت على الكادر الطبي “أحترامي العميق للكادر الطبي الذي يعمل بلا كلل في ظل ظروف صعبة”.

Visit to al-Kindi hospital: moving conversations with injured peaceful protesters determined to achieve freedom and dignity.



Greatest respect for medical staff working tirelessly under difficult circumstances.



#Iraq #Baghdad pic.twitter.com/EhjzcMglFO

— Jeanine Hennis (@JeanineHennis) November 24, 2019

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور | بلاسخارت تزور جرحى التظاهرات في مستشفى الكندي وتصفهم بأنهم “عازمون على تحقيق الكرامة”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور | بلاسخارت تزور جرحى التظاهرات في مستشفى الكندي وتصفهم بأنهم “عازمون على تحقيق الكرامة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).