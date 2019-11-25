النزاهة تطيح بنائب عن تيار الحكيم ببغداد وأنباء عن تلبسه بالرشوة

2019/11/25 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، بأن قوة تابعة لهيأة النزاهة اعتقلت احد النواب متلبسا بالرشوة.وقال المصدر ، ان “قوة من النزاهة اعتقلت مساء اليوم النائب عن تيار الحكمة ومحافظ واسط السابق محمود ملا طلال متلبسا باخذ رشوة من احد الوزراء”.وفي شأن ذي صلة اكد مصدر مقرب من ملا طلال ان” قوة من النزاهة حضرت الى […]

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