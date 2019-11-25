30 الف طن من الرز تم نقلها من ميناء ام قصر لصالح التجارة

2019/11/25 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، نقل (30) ألف طن من الرز المستورد لصالح وزارة التجارة عبر أرتال شاحنات الشركة العامة للنقل البري.

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