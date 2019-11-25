الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على قرية المشيرفة بريف ادلب

2019/11/25 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

خاضت وحدات من الجيش العربي السوري اشتباكات عنيفة خلال الساعات الماضية مع مجموعات إرهابية من “جبهة النصرة” والتنظيمات التي تتبع له بريف

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