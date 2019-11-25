بعد هروبه وتعذر القبض عليه.. جنايات بابل تؤجل محاكمة المحافظ الى كانون الثاني

2019/11/25 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن محكمة جنايات بابل، قامت بتأجيل محاكمة المحافظ، كرار العبادي الى كانون الثاني من السنة المقبلة، وذلك بعد هروبه الى جهة مجهولة.

وقالت المصادر لـ" الغد برس"، ان "محكمة جنايات بابل تأجل محاكمة محافظ بابل بتهمه التزوير الى يوم ٣١/١/٢٠٢٠ للمباشرة بأجراء المحاكمة الغيابية بحقه، وذلك بعد هروبه وتعذر المحكمة من القاء القبض عليه ذلك استناداً لنص المادة ١٤٣/ ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على (اذا تبين بنتيجة التبليغ ان المتهم هارب تعلق ورقة التكليف بالحضور او امر القبض في محل اقامته، ان كان معلوماً وتنشر في صحيفتين محليتين وتذاع بالاذاعة او التلفزيون في الجنايات والجنح الهامة حسبما تقرره المحكمة".

واضاف "ويحدد موعد لمحاكمته لا تقل مدته عن شهر في الجنح والمخالفات وشهرين في الجنايات من تاريخ آخر نشر في الصحف)".

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